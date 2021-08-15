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В Алма-Атинской области Казахстана зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало

НУР-СУЛТАН, 15 августа. /ТАСС/. Сеть сейсмических станций Казахстана в воскресенье в 12:52 по местному времени (09:52 мск) зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,5 в Алма-Атинской области республики. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 97 км на северо-запад от Алма-Аты на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,1. Магнитуда MPV 4,5", - говорится в сообщении.

Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой в 2 балла (по шкале МSК-64) ощущалось в селе Курты Алма-Атинской области. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

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