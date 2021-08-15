В Ленобласти легковой автомобиль столкнулся с поездом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Движение пассажирского поезда было задержано в воскресенье из-за столкновения легкового автомобиля с товарным поездом на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Чаща - Новинка в Ленинградской области. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Октябрьской железной дороги.

"Сегодня в 3 часа 48 минут на перегоне Чаща - Новинка Октябрьской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля "Лада" выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся товарным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - рассказали в пресс-службе, добавив, что в результате ДТП пострадавших нет, схода подвижного состава не произошло.

Поезд №678 сообщением Великие Луки - Санкт-Петербург из-за ДПТ был остановлен в пути на час. Он прибыл на Ладожский вокзал с опозданием на 36 минут.