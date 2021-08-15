В оздоровительном лагере под Ярославлем у 12 детей выявили кишечную инфекцию

ТАСС, 15 августа. Кишечную инфекцию выявили у 12 детей в детском оздоровительном лагере организации железнодорожного транспорта в Ярославской области. Об этом сообщила в воскресенье Северо-Западная транспортная прокуратура.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере организации железнодорожного транспорта. По предварительным данным, у 12 детей выявлена кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, отравление детей выявили в детском лагере лечебно-оздоровительного комплекса "Сахареж". В настоящее время дети находятся в лагере под постоянным наблюдением медиков.