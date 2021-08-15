В Башкирии из-за природного пожара из лагеря эвакуировали 750 детей

УФА, 15 августа. /ТАСС/. Детский лагерь эвакуировали в Абзелиловском районе Башкирии из-за природного пожара. Всего было вывезено 750 детей, их разместили в другом лагере. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье.

"Поступило сообщение о природном пожаре на территории Абзелиловского района в 1 км от детского лагеря "Горное ущелье", находящегося в д. Зеленая Поляна. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушении задействовано 10 единиц техники и 17 человек. В целях обеспечения безопасности детей и персонала принято решение об эвакуации детского лагеря "Горное ущелье" - 837 человек, из них 750 детей в детский лагерь "Уральские Зори", который находится в 5,5 км. Эвакуация проведена 9 автобусами", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 1 га, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Башкирии.