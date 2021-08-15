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В Петербурге полицейский ранил из пистолета мужчину, напавшего на его коллегу с молотком

Напавший на сотрудника полиции был пьян
© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пьяный мужчина ударил молотком полицейского, который вместе с напарником прибыл на вызов в одну из квартир в поселке Шушары в Петербурге. Второй полицейский выстрелил в нападавшего. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в воскресенье в доме на Пушкинской улице, 20 в поселке Шушары. "Прибывших на вызов двоих сотрудников полиции встретил находившийся в состоянии алкогольного опьянения 42-летний хозяин квартиры. Злоумышленник сразу напал на сотрудника полиции и несколько раз ударил его молотком по голове. В ответ второй полицейский на основании ч. 1 ст. 23 ФЗ РФ "О полиции" (для защиты другого лица от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья) из своего табельного оружия выстрелил в нападавшего, ранив его. В результате происшествия сотрудник полиции и нападавший госпитализированы", - говорится в сообщении.

Нападавшему сразу была оказана первая помощь. Материалы по факту нападения на сотрудника полиции переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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