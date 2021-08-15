В одном из наиболее пострадавших от непогоды районов Кубани усилился дождь

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Дождь вновь усиливается в Темрюкском районе Краснодарского края, одном из наиболее пострадавших от непогоды районов Кубани. С четверга в муниципалитете выпало более 456 мм осадков, подтоплены дома в 14 населенных пунктах, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что годовая норма осадков выпала в Анапе и Темрюке за сутки.

"В Темрюкском районе действует режим ЧС. С 12 по 14 августа 2021 года здесь выпало 456 мм осадков. Сейчас дождь усиливается", - говорится в сообщении.

Подтоплены дома в 14 населенных пунктах. Всего подтоплено 1 166 придомовых территорий, вода заходила в 388 частных домов. В зоне подтопления находятся 833 человека.

"На базе ЕДДС МО Темрюкский район работает межведомственный оперативный штаб. Все силы и средства переведены в режим чрезвычайной ситуации. На территории района развернули три пункта временного размещения", - отметили в оперштабе.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Всего было подтоплено более 1,5 тыс. домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения.