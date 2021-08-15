Более 1,1 тыс. человек остаются в ПВР из-за подтоплений в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. человек из-за непогоды остаются в пунктах временного размещения (ПВР) в Краснодарском крае. Всего подтоплено 728 домовладений и 2,2 тыс. придомовых территорий, сообщили журналистам в Оперативном штабе Краснодарского края.

"Подтоплено 728 частных домовладения, 2 220 придомовых территорий, подвальные помещения в восьми многоквартирных домах. Всего из зоны подтопления эвакуирован 1 531 человек, из них 991 ребенок. В Анапе, Темрюкском и Славянском районах развернуты 10 пунктов временного размещения, где находятся 1 104 человека, из них 901 ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что освобождено от воды 1 026 домовладений и 859 придомовых территорий. В регионе развернуто 76 ПВР вместимостью более 15 тыс. человек. Режим ЧС действует в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Темрюкском, Славянском, Ейском, Туапсинском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Выселковском районах.

"Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края общей численностью 1 127 человек личного состава и 390 единиц техники", - отметили в пресс-службе, добавив, что продолжают работу 98 оценочных комиссий муниципальных образований края, которыми обследовано более 600 домовладений.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Всего было подтоплено более 1,5 тыс. домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения.