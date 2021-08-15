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Прокуратура проводит проверку по факту гибели в шторм моториста-рулевого в Ненецком АО

Надзорное ведомство вызовет для объяснений представителя организации-судовладельца

ТАСС, 15 августа. Архангельская транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели моториста-рулевого, выпавшего за борт буксира в шторм в реке Индига Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта в связи с происшествием на буксире "Портовик". По предварительным данным, 14 августа с 18:00 до 19:50 в 7 км от поселка Индига в условиях штормовой погоды из буксира выпал в реку Индига и утонул моторист-рулевой", - говорится в сообщении.

Тело погибшего извлекли из воды. Надзорное ведомство вызовет для объяснений представителя организации-судовладельца. Ход проверки взят на контроль Северо-Западной транспортной прокуратурой.

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