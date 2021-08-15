Пожар возник в районе авиазавода в Екатеринбурге

Сирены оповещения о возможном ЧС включили в Геленджике из-за сильного дождя

В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность

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