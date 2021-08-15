Пожар возник в районе авиазавода в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в районе Уральского завода гражданской авиации, который расположен на окраине Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Огонь виден за основным цехом предприятия, расположенным неподалеку от аэропорта Кольцово.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области пообещали предоставить комментарий позднее.
Уральский завод гражданской авиации специализируется на ремонте авиационных двигателей, выпуске легких самолетов и вертолетов гражданского назначения.