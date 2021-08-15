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Открытое горение на складе промплощадки в Екатеринбурге потушили

Площадь пожара составила 200 кв. м

ТАСС, 15 августа. Спасатели в Екатеринбурге потушили открытое горение на площади 200 кв. м. на одном из складов с мебелью на промплощадке. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГУ МЧС России по Свердловской области.

"На территории промышленной площадки горел отдельно стоящий склад с мебелью, площадь пожара составила 200 кв. м. <...> Удалось избежать распространения огня на емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газораспределительную станцию. В 21:42 (19:42 мск) пожар был локализован, в 21:54 (19:54 мск) пожарные ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) ТАСС сообщили, что пожар не повлиял на работу предприятия.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на ремонте авиационных двигателей, выпуске легких самолетов и вертолетов гражданского назначения.

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