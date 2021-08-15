Обгоревшие тела женщины и ребенка нашли в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Обгоревшие тела, предположительно, женщины и ребенка, найдены около железнодорожной станции 63 км в Ленинградской области. Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области в воскресенье, проводится проверка.

"Выборгской городской прокуратурой организована проверка по факту обнаружения в лесном массиве, вблизи железнодорожной станции 63 км двух обгоревших трупов, предположительно, ребенка и женщины", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа выехала на место обнаружения тел. Ход проверки взят на контроль городской прокуратурой.