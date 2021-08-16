Находящиеся в Гаити россияне не обращались в посольство за помощью

ГАВАНА, 16 августа. /ТАСС/. Российские граждане, находящиеся в Гаити, где произошло землетрясение, за прошедшие сутки не обращались в посольство с просьбами о помощи. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в диппредставительстве РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике).

"На данный момент обращений от российских граждан не поступало", - отметили в посольстве.

В субботу посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил ТАСС, что диппредставительство находится в постоянном контакте с почетным консулом России в Порт-о-Пренсе, а также с МИД Гаити. Как он отметил, сведений о погибших или пострадавших россиянах нет.

В субботу в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По официальным данным, погибли 1 297 человек, более 5,3 тыс. получили ранения. В ряде департаментов на юге страны разрушено около 13 тыс. зданий, в том числе медицинские и религиозные учреждения. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.