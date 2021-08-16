Гребень амурского паводка подойдет к Хабаровску в ближайшие несколько дней

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Гребень паводка, смещающегося по Амуру, подойдет к Хабаровску в ближайшие несколько суток. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Согласно уточненному штормовому предупреждению Дальневосточного УГМС, прохождение очередного гребня паводка, смещающегося с верхнего течения реки Амур по территории Хабаровского края, ожидается у Хабаровска 17-19 августа до отметки 600-650 см", - говорится в распространенном релизе. Неблагоприятным для города считается уровень 450 см, опасным - 600 см. Ранее сообщалось, что гребень паводка подойдет к Хабаровску в начале этой недели.

По данным на утро 16 августа, уровень Амура у Хабаровска вырос на 12 см - до отметки 576 см. Подъем воды идет и у Комсомольска-на-Амуре, прирост за сутки составил девять см, уровень воды достиг отметки 473 см.

Из-за паводка в селе Корсаково-2 подтопило 12 жилых домов, 28 приусадебных и 144 земельных участка, а также четыре участка дорог. Там работают спасатели. В Корсаково-1 под водой оказались два приусадебных участка и четыре земельных. В Виноградовке в зоне паводка один земельный участок и два отрезка внутрипоселковых дорог. В селе Князе-Волконское подтопило один земельный участок.

По одному участку дорог подтопило в поселениях Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Мичуринское, Князе-Волконское. В селе Кукан разрушен один автомобильный мост, транспортное сообщение не нарушено. На островной части Хабаровска подтопило почти 1,4 тыс. дач, в самом городе под удар водной стихии попал один участок дороги. В Комсомольском районе по-прежнему под воздействием паводковых вод остается участок внутрипоселковой дороги в селе Гайтер.

В Амурском районе вода зашла на участок дороги между городом Амурском и поселением Омми (объезд имеется). В Нанайском районе подтопило дорогу между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси, объезд также есть. Вода стоит еще на восьми участках дорог в селах Дада, Маяк, Дубовый Мыс, Гасси, Синда, Искра, Даерга.