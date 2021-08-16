Ночной дождь вызвал новые подтопления в центре Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Сильный дождь в ночь на понедельник вызвал новые подтопления на центральных улицах Керчи, временно прекращено движение общественного транспорта по 10 маршрутам, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Ночью у нас был сильный дождь, снова затопило центральные улицы. Не осуществляют движение некоторые маршруты. Поднимается [уровень воды в реке] и дождь снова пошел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас уточняется информация о подтоплении в многоквартирном доме на улице Войкова.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды. На минувшей неделе сильные осадки вновь обрушились на восточные районы полуострова - в селе Красногорка и Керчи подтоплены частные дома, некоторые улицы города залиты водой.

ГУ МЧС России по Крыму в минувшее воскресенье вновь распространило предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и ветре до 15-20 м/с на востоке полуострова.