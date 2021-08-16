В Самарской области пресекли подделку справок об отсутствии коронавируса

САМАРА, 16 августа. /ТАСС/. Оперуполномоченные третьего отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области пресекли продажу поддельных справок об отрицательном тесте на коронавирус в Ставропольском районе Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", - говорится в сообщении.

Справки продавались в одном из павильонов, расположенных на 981-м км дороги М-5 "Урал" в селе Зеленовка. По версии полиции, продавал справки 28-летний гражданин Казахстана, временно зарегистрированный на территории Самарской области и занимающийся автострахованием.

Подозреваемого задержали после продажи 34-летнему мужчине поддельной справки за 1 тыс. рублей. С места происшествия полицейские изъяли справку ПЦР-теста, ноутбук, принтер и деньги.

Сейчас оперативники проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для выявления возможных соучастников противоправной деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.