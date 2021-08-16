Экс-директор частного детсада в Барнауле получила условный срок за мошенничество

БАРНАУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Суд в Барнауле вынес приговор экс-директору частного детского сада "Хеппи беби" Елене Воротниковой, признанной виновной в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

Экс-директор частного детского сада в Барнауле, которую судят также за жестокое обращение с детьми, была арестована по делу о мошенничестве в марте текущего года. 1 апреля обвинение в этом мошенничестве предъявили и экс-представителю губернатора региона в Алтайском краевом Заксобрании Стелле Штань.

"В 2015 году Воротникова, не располагая деньгами для выполнения условий долевого финансирования по госпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае", через знакомого риелтора обратилась к Штань, являющейся фактическим собственником помещения, которое хотела приобрести директор. Женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. Документы они предоставили в Главное управления образования и молодежной политики края, на основании чего получили субсидии в размере 14 млн рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем полученными деньгами Штань воспользовалась по собственному усмотрению, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 кв. метров. Судом Воротникова признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В ходе предварительного следствия она признала вину, ей назначено 3 года лишения свободы условно и штраф 300 тыс. рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Алтайскому краю.

В 2018 году Воротникова уже стала фигуранткой резонансного уголовного дела по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По данным следствия, в помещении частного детского сада две сотрудницы жестоко обращались с воспитанниками. Потерпевшими по уголовному делу признаны семь детей от четырех до пяти лет. Заведующая знала о грубых нарушениях и систематическом причинении физических и нравственных страданий воспитанникам, никаких мер по устранению нарушений она не предпринимала. В настоящее время это дело все еще рассматривается в суде. Кроме того, в суде рассматривается дело в отношении Штань.