Суд в Новой Москве арестовал двух мужчин за убийство учительницы и поджог ее дома

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Троицкий суд Москвы арестовал на два месяца двух мужчин по обвинению в убийстве пожилой учительницы музыки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Троицким районным судом Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексеева А. Н., Коростелева В. В., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 (разбой с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 105 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии), ч. 30 ст. ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Указанная мера пресечения избрана в отношении каждого обвиняемого до 12 октября 2021 года. В удовлетворении ходатайств следователя сторона защиты не возражала", - сказали в пресс-службе.

Неизвестные ворвались в дом 73-летней учительницы музыки в Новой Москве. Ее связали и сожгли ради ограбления. При нападении также пострадал ее брат, которому удалось вырваться и убежать из горящего дома. Вскоре налетчиков задержали.