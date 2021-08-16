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Пандемия COVID-19

Суд в Благовещенске оштрафовал лабораторию, которая работала с тестами на COVID-19

Компания выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 августа. /ТАСС/. Благовещенский городской суд оштрафовал лабораторию, которая недобросовестно работала с тестами на COVID-19, сообщает в понедельник пресс-служба суда.

"Суд постановил признать ООО "АмурМЭТ" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что лаборатория при работе с возбудителями инфекционных заболеваний (COVID-19) нарушала правила нахождения в рабочей зоне без средств индивидуальной защиты, в холодильнике совместно хранились образцы проб и реагенты, уборочный инвентарь рабочих зон ПЦР-лаборатории не имел четкой маркировки и использовался не по назначению.

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