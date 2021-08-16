Начальника отдела полиции в Курской области арестовали по уголовным делам о взятках

КУРСК, 16 августа. /ТАСС/. Суд поместил под арест на два месяца начальника Фатежского отдела полиции Курской области по двум уголовным делам о получении взяток, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Начальника Фатежского отдела полиции Курской области задержали за взятку в размере 130 тыс. руб. 14 августа. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере").

"Задержанный заключен под стражу на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, также установлено, что с декабря 2019 года до момента задержания на территории Курска, начальник Фатежского отдела полиции через посредника получил за покровительство и попустительство по службе взятку в 350 тыс. руб. По данному факту также возбуждено уголовное дело. В полиции на момент задержания отмечали, что он отстранен от исполнения служебных обязанностей на период расследования.