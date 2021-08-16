В Северной Осетии девять детей отравились в санатории

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. В Северной Осетии девять детей обратились в больницу с признаками кишечной инфекции после отдыха в одном из санаториев республики. Организована прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"По предварительным данным, 15 августа в Республиканскую детскую клиническую больницу с признаками кишечной инфекции обратились девять детей в возрасте от 11 до 14 лет, вернувшиеся накануне из санатория "Тамиск" (ООО "Санаторно-курортное объединение "Курорты Осетии")", - говорится в сообщении.

Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с обращением несовершеннолетних за медицинской помощью.