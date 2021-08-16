{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии девять детей отравились в санатории

Прокуратура республики организовала проверку

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. В Северной Осетии девять детей обратились в больницу с признаками кишечной инфекции после отдыха в одном из санаториев республики. Организована прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"По предварительным данным, 15 августа в Республиканскую детскую клиническую больницу с признаками кишечной инфекции обратились девять детей в возрасте от 11 до 14 лет, вернувшиеся накануне из санатория "Тамиск" (ООО "Санаторно-курортное объединение "Курорты Осетии")", - говорится в сообщении.

Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с обращением несовершеннолетних за медицинской помощью. 

Теги
РоссияСеверная Осетия
Паралимпиада в Токио
Kyodo: в Японии задержали грузинского паралимпийца по делу о нападении на охранника отеля
Имя спортсмена не указывается, отмечает агентство
Читать полностью