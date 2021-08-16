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В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в Северной Осетии

Детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Состояние отравившихся в санатории Северной Осетии детей - средней степени тяжести, все они госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрав республики.

"Состояние детей - средней тяжести, стабильное, ухудшений нет. Все они находятся на данный момент в республиканской детской клинической больнице, получают необходимое лечение", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, 15 августа в Республиканскую детскую клиническую больницу с признаками кишечной инфекции обратились девять детей в возрасте от 11 до 14 лет, вернувшиеся накануне из санатория "Тамиск" (ООО "Санаторно-курортное объединение "Курорты Осетии"). По данному факту организована прокурорская проверка.

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