В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Состояние отравившихся в санатории Северной Осетии детей - средней степени тяжести, все они госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрав республики.

"Состояние детей - средней тяжести, стабильное, ухудшений нет. Все они находятся на данный момент в республиканской детской клинической больнице, получают необходимое лечение", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, 15 августа в Республиканскую детскую клиническую больницу с признаками кишечной инфекции обратились девять детей в возрасте от 11 до 14 лет, вернувшиеся накануне из санатория "Тамиск" (ООО "Санаторно-курортное объединение "Курорты Осетии"). По данному факту организована прокурорская проверка.