В Нижнем Новгороде задержали мужчину за подделку тестов на коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Нижегородские полицейские задержали мужчину, который изготавливал поддельные тесты на коронавирус. Возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В ходе реализации оперативной информации <…> сотрудники ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области, задержали мужчину за сбыт подложного ПЦР-теста на коронавирус. Полицейскими установлено, что, находясь в одном из торговых центров Нижнего Новгорода, 46-летний мужчина незаконно сбыл подложный ПЦР-тест на COVID-19, получив за него 700 рублей", - сказано в сообщении.

При проведении у него дома обыска, полицейские изъяли пустые бланки справок и оргтехнику, на которой подозреваемый изготавливал подложные документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").