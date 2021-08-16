Экс-руководитель волгоградского СУ СК Музраев не признал вину по делу о теракте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель следственного управления СК России по Волгоградской области Михаил Музраев, обвиняемый в поджоге дома главы области Андрея Бочарова, не признал своей вины в инкриминируемом ему преступлении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного окружного военного суда, где в понедельник приступили к рассмотрению по существу дела Музраева и волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова.

"Вину не признал", - сказал представитель суда, отвечая на соответствующий вопрос о Музраеве.

В июне Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Музраева, затем материалы по делу были направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Ранее в суде сообщали, что рассмотрение дела по существу состоится 14 июля, затем рассмотрение дела было отложено сначала до 5-го, а затем до 16 августа. Перенос рассмотрения был связан с карантином в следственном изоляторе, где содержится один из фигурантов.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30, ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению. В состав организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, входили пять человек. После задержания Ремезов дал показания на генерала СК. Дело было передано для дальнейших следственных действий в ФСБ России.

По делу были арестованы Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Генералу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия"), а также ч. 1 ст. 285 ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы") УК РФ.