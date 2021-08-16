В Керчи подтопило 11 улиц и пять социально значимых объектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Одиннадцать улиц Керчи и пять социально значимых объектов, в том числе детский сад, оказались подтоплены в понедельник в Керчи в результате сильных дождей и подъема уровня воды в реке, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. Одиннадцатого августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы, в том числе Керчь. В ночь на понедельник очередной ливень вызвал новые подтопления в Керчи.

"В результате выпадения обильных осадков по состоянию на 13:00 подтоплено 17 придомовых территорий МКД; 11 подвалов МКД; шесть частных домовладений; 11 улиц города (ул. Карла Маркса, Еременко, Шлагбаумская, Самойленко, Пролетарская, Козлова, Кирова, Фурманова, Полевая, Глухова, Юных Ленинцев); пять социально значимых объектов (стадион, детский сад "Дюймовочка", центральный рынок, оптовый рынок, 1-я городская больница)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из зоны подтопления эвакуированы 17 человек, среди которых восемь детей. "В том числе сегодня [эвакуированы] восемь человек, включая четырех детей, один инвалид. Эвакуированные размещены в пункте временного размещения - в детской школе искусств", - сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что в городе работают 10 групп по установлению ущерба.

Ситуация постоянно меняется

"Ситуация серьезная, сложная, но контролируемая. Контролируемая в плане помощи людям. Неконтролируемая в плане отвода реки - это мы не сделаем, говорю откровенно, это уже природа. Что касается помощи людям, ситуацию контролируем, каждому, конечно же, ее окажем", - сообщил в понедельник журналистам врио главы керченской администрации Святослав Брусаков.

В воскресенье были расчищены все ливневки и приемники воды, рассказал он, добавив, что уже поступили 64 заявки по подтоплениям домов, подвалов и участков, при этом ожидается увеличение их количества. "Ситуация меняется каждый час. Вроде бы с одной [улицы вода] уходит, на другой появляется. Держим это все на контроле", - рассказал Брусаков.

Скорая помощь и больница города продолжают работать, отметил он. Междугородний общественный транспорт курсирует до границы Керчи. "Все маршруты, которые идут между городами, разворачиваются на остановке "Атан" на въезде в город. А с автовокзала мы туда доставляем граждан уже своим транспортом высокопроходимым - Росгвардия или военные доставляют", - пояснил Брусаков.

Откачка воды

На сайте ГУ МЧС по Крыму сообщается, что спасатели откачали воду из 49 помещений и участков в регионе, оказавшихся подтопленными из-за ливней. "В настоящее время продолжается оказание адресной помощи жителям домовладений, пострадавших от подтопления, проводится откачка воды с подвальных помещений и придомовых территорий, осуществляется расчистка русел рек, ливнестоков и дренажных систем с помощью инженерной техники. Всего сначала аварийно-восстановительных работ выполнены мероприятия по откачке воды из подтопленных помещений и территорий 49 объектов общим объемом 5 470 кубических метров. Созданы искусственные преграды и временные дамбы на пути разлива дождевых вод", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проведена просушка подтопленных помещений общей площадью 940 квадратных метров и очистка русел рек общей протяженностью около 6 км, ливнестоков и дренажных систем для естественного схода воды. "Осуществляется санитарная объектов, подвергшихся подтоплению. В частности, проведена дезинфекция дорожного полотна и 11 200 квадратных метров территорий Ленинского района", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий возможных происшествий привлечена группировка сил и средств в количестве 911 человек, 289 единиц техники, 19 плавсредств, в том числе группировка Донского спасательного центра, отмечается в сообщении.

В понедельник на восток полуострова прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. "Работаю сегодня в зоне подтопления в Керчи, где продолжаются аварийно-спасательные работы", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

Третье подтопление

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь. В ночь на понедельник очередной дождь вызвал новые подтопления в Керчи.