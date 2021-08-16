Выкинувшая младенца в мусор в Москве женщина заявила, что была не готова воспитывать его

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Женщина, выбросившая новорожденную дочь в мусорный контейнер в центре Москвы, заявила, что была не готова ее воспитывать.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, следствие просит арестовать женщину. "В ходе допроса женщина сообщила, что была не готова воспитывать девочку одна и испугалась ответственности, - сообщила Иванова. - Сегодня следствие ходатайствуют перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу".

В мусорном контейнере на улице Усачева 14 августа была найдена рожденная не больше суток назад девочка, завернутая в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенок госпитализирован, его осматривают врачи. Следствием возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 41-летней матерью ребенка.

Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль. Прокуратура и полиция проводят проверки по данному факту.