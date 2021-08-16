На Кавказе выявили четыре случая хищения электроэнергии майнерами на 27 млн рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети") выявила четыре новых случая хищения электроэнергии в результате майнинга криптовалюты в Дагестане, Северной Осетии-Алании и Ингушетии. Суммарный размер ущерба составил 27 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"Совокупный ущерб превысил 27 млн рублей. С 2019 года энергокомпания и органы правопорядка совместно пресекли в регионах СКФО 54 случая неучтенного энергопотребления майнинг-фермами. Ущерб, причиненный электросетевому комплексу Северного Кавказа, оценивается почти в 300 млн рублей", - уточнили в компании.

В частности, ущерб от работы майнинг-фермы в Дагестане, на которой было незаконно потреблено 1,9 млн кВт ч электроэнергии, составил 4 млн рублей. В Ингушетии было похищено 4,1 млн кВт ч энергии, а в Северной Осетии - 2 млн кВт ч. Сумма ущерба, нанесенного электросетевому комплексу региона, составила 10,7 млн и 13 млн рублей соответственно.

В "Россети Северный Кавказ" отметили, что регион является лидером по числу хищений электроэнергии "черными" майнерами. Первое место по количеству выявленных нарушений занимает Дагестан, где с 2019 года было зафиксировано 40 случаев незаконного потребления электроэнергии, а на втором месте - Ингушетия с девятью случаями хищения.

По каждому случаю энергокомпанией составлены акты о бездоговорном и безучетном энергопотреблении, которые направлены в правоохранительные органы вместе с соответствующими заявлениями. По большинству случаев возбуждены уголовные дела.

"Неучтенное потребление электроэнергии напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей. Оно может провоцировать аварийные ситуации на энергообъектах и быть причиной низкого напряжения в сети. Кроме того, действия нарушителей могут повлечь угрозу для здоровья и жизни окружающих, а отсутствие платы за потребленный энергоресурс значительно тормозит модернизацию электросетевого комплекса. Работа энергетиков в данном направлении уже показала свою эффективность и активно продолжается совместно с правоохранительными органами", - напомнили в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.