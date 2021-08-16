В Мурманской области изъяли свыше 850 кг камчатского краба

МУРМАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пресекли деятельность кустарного цеха по переработке незаконно добытого камчатского краба в Мурманской области, изъяв более 850 кг продукции на сумму свыше 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе арктического погрануправления.

"Организатор и участники преступной деятельности задержаны в момент перегруза крабовой продукции из цеха в автомобиль. В результате проведенных мероприятий у выявленных лиц изъято: автомобиль Volkswagen Transporter, 981 комплект конечностей камчатского краба общим весом более 850 кг", - говорится в сообщении.

По словам представителей погрануправления, предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 7 млн рублей.