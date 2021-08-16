Экс-глава нижегородских компаний по продаже алкоголя обвиняется в неуплате налогов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель двух крупнейших нижегородских организаций в сфере реализации алкогольной продукции Сергей Моторкин обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 800 млн рублей. Большую часть ущерба государству он возместил, сообщается на сайте СК РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя двух крупнейших организаций Нижегородской области в сфере реализации алкогольной продукции Сергея Моторкина. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, Моторкин в период с 2018 по 2020 год уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, он включал недостоверные сведения в налоговые декларации. Ущерб бюджетной системе России составил свыше 800 млн рублей.

"Вину в совершении уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере обвиняемый признал в полном объеме. Причиненный бюджету Российской Федерации ущерб возмещен на сумму свыше 750 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.