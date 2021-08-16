Находившийся в розыске за нападение на полицейского экоактивист сдался следователям

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Экоактивист Андрей Христофоров, известный как Человек-дерево Древарх просветленный и обвиняемый в нападении в 2019 году на полицейского в поезде Москва - Воркута, спустя два года сдался следствию. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

В июне 2019 года обвиняемый в поезде Москва - Воркута ударил электрошокером полицейского, прибывшего по сообщению пассажиров о нарушении общественного порядка в вагоне. Более двух лет он скрывался и был объявлен в международный розыск. Следователем Архангельского следственного отдела на транспорте было направлено свыше 20 международных поручений об установлении местонахождения обвиняемого и его имущества за пределами России. "Следователи вышли на предполагаемого преступника посредством социальных сетей, и наладив с ним психологический контакт, убедили вернуться на территорию РФ и сотрудничать со следствием", - сообщила Марковская.

По данным источника в правоохранительных органах, экоактивист скрывался на Украине. Предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции, его ознакомили с материалами. Он находится под домашним арестом.

Христофоров является лидером движения "Посади свое дерево", а также активно участвовал в протестах против строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области.