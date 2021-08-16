Гидрологи прогнозируют спад уровня воды на реках в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 августа. /ТАСС/. Гидрологи оценивают ситуацию на реках в Амурской области как стабильную и прогнозируют спад уровня воды. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Гидрологическая ситуация стабильная, по предварительным прогнозам, на реках области ожидается спад уровня воды", - говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам, в ближайшие двое суток на реках Амур и Зея ожидается спад уровня воды на 5-30 см и на 20-80 см соответственно.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе введен режим ЧС федерального характера. Повреждено порядка 1,2 тыс. жилых домов, более 400 участков автомобильных дорог, 39 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей.