Следствие требует ареста и. о. главы антикоррупционной службы управления ФТС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Следствие требует ареста и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максима Розсыпало по делу о получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дорогомиловского районного суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В Дорогомиловский районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении главы антикоррупционной службы управления ФТС Розсыпало, задержанному по делу о взятке", - сказали в суде.

Ранее в СК РФ сообщили что таможенник подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он задержан. Следствием установлено, что в июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС России, направленный на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления.

По данным следствия, Розсыпало нашел посредника, который выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля. Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и. о начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-разыскных мероприятий.