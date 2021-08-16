В селе Владимировка Амурской области из-за прорыва дамбы повторно подтопило дома

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 августа. /ТАСС/. Дамбу прорвало в двух селах Амурской области - во Владимировке и в Усть-Ивановке, из-за чего вновь подтопило несколько домов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Накануне в селах Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского района произошли прорывы дамб. На данный момент на территориях проводятся работы по укреплению защитных сооружений - работает спецтехника, завозятся песчано-гравийные смеси. В Благовещенском районе всего подтоплено 124 домовладения, из них 108 - в селе Владимировка и 13 - в Усть-Ивановке. Как и прогнозировали, во вторую волну паводка подтопленными оказались те дома, которые были подтоплены и в первую волну в селе Владимировка. Также поступило пять обращений от жителей, где раньше вода не поднималась выше уровня пола, после второй волны паводка там вода зашла в дома", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, подтопленные повторно дома будут оперативно обследованы, документы направлены на выплаты. "Несмотря на положительные прогнозы, у нас вода поднимается. Скорее всего, давят грунтовые воды, поэтому идут подъемы уровней воды в селах Усть-Ивановка и Владимировка", - цитирует пресс-служба правительства области главу Благовещенского района Евгения Седых.

На сегодняшний день на территории области подтопленными остается 194 жилых дома, 1 578 приусадебных участков, 27 участков автомобильных дорог. Остаются эвакуированными 379 человек, в том числе 182 ребенка. Из них 67 человека проживают в трех пунктах временного размещения в Бурейском и Архаринском районах, а также в Белогорске.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе введен режим ЧС федерального характера. Повреждено порядка 1,2 тыс. жилых домов, более 400 участков автомобильных дорог, 39 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей.