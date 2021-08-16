Наводнение может подтопить в Хабаровском крае почти 100 населенных пунктов

ТАСС, 16 августа. Почти 100 населенных пунктов могут попасть в зону подтопления в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

"С учетом максимальных прогнозируемых уровней воды в Амуре и статистических данных 2019-2020 годов в зоне возможного подтопления может оказаться 91 населенный пункт в восьми муниципальных образованиях Хабаровского края (города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также Хабаровский, Амурский, Нанайский, Комсомольский, Ульчский, Николаевский районы)", - сказали в институте.

Всего вода может подтопить 330 жилых домов, порядка 3,5 тыс. дачных приусадебных участков и около 130 участков дорог. Гребень паводка пройдет у Хабаровска до 17 августа, около у Комсомольска-на-Амуре - 22-24 августа. При этом уровень воды может превысить опасную отметку на 50 см.

"Высокая водность рек сохранится в бассейнах рек Амур, Зея, Бурея и Сунгари с учетом стока с других рек КНР. Подтопления низкопойменных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры и жилыми домами прогнозируются на территории Амурской и Еврейской Автономной областей, Забайкальского края, Республики Бурятия и в Приморском крае", - добавили в институте.