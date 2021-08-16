Суд отстранил от дела лидера "Меджлис крымско-татарского народа" его адвоката Полозова

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в понедельник удовлетворил отвод, заявленный прокурором адвокату председателя запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова Николаю Полозову. Заседание по делу Чубарова назначено на 9 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Ранее Третий апелляционный суд общей юрисдикции начал рассматривать апелляционные представления прокурора и жалобы защитников Чубарова на приговор Верховного Суда Республики Крым, которым осужденный был приговорен к 6 годам лишения свободы.

"В судебном заседании удовлетворен отвод, заявленный прокурором защитнику осужденного - адвокату Полозову Н. Н. по тем основаниям, что ранее этот адвокат защищал Чийгоза А. З., осужденного приговором Верховного Суда Республики Крым также за организацию массовых беспорядков. Принимая это решение, судебная коллегия руководствовалась положениями ст. 72 УПК РФ, в соответствии с которой защитник не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам защищаемого им осужденного", - говорится в сообщении суда.

Чубарову предоставлен срок для поиска нового адвоката до 26 августа, если он не успеет найти нового защитника, адвокат будет назначен.

История дела

Верховный суд Крыма 1 июня заочно приговорил к 6 годам колонии Чубарова, обвиняемого в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года, в частности, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 280, ч. 1 280.1 УК РФ ("Призывы к нарушению территориальной целостности РФ"). Подсудимый находится в международном розыске.

Установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Автономной Республики Крым для срыва заседания, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, и лично руководить участвующими в них сторонниками объединения. В результате массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета Автономной Республики Крым, не менее 80 крымчан пострадали, двое из которых погибли.

В сентябре 2017 года Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза за организацию массовых беспорядков к восьми годам колонии общего режима. Ряд членов объединения осуждены за участие в массовых беспорядках.

Также, по данным СК, весной 2015 года Чубаров в эфире одного из украинских телеканалов высказывал "призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов Российской Федерации", а осенью 2015 года на территории Херсонской области Украины снова призывал к нарушению территориальной целостности РФ.