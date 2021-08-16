В тамбовском селе полицейские обнаружили сожженные на костре ампулы от вакцины

ТАМБОВ, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в селе Павлодар Тамбовской области недалеко от фельдшерско-акушерского пункта сожженные на костре 32 ампулы вакцины от коронавируса. По данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД по Жердевскому району в селе Павлодар за зданием фельдшерского пункта в очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объемом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса", - сообщает пресс-служба.

По данному факту проводится проверка, проверяются медицинские работники, которые осуществляли вакцинацию в этом медпункте. По версии следствия, злоумышленник путем сжигания пытался скрыть улики преступления.