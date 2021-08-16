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МиГ-29 ВВС Словакии сел с разрушенным колесом передней стойки шасси

Причины возникновения дефекта должна установить специально созданная комиссия

ПРАГА, 16 августа. /ТАСС/. Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии в понедельник сел с разрушенным колесом передней стойки шасси на военный аэродром в местечке Слиач близ города Зволен в Центральной Словакии. Со ссылкой на министерство обороны республики об этом сообщило Словацкое радио.

Летчик смог успешно посадить МиГ-29. Кроме колеса передней стойки шасси другие системы истребителя не пострадали. Причины возникновения дефекта должна установить специально созданная комиссия.

ВВС Словакии в настоящий момент обеспечивают безопасность национального воздушного простора стартами боевых самолетов с авиабазы у села Кухиня, расположенного примерно в 25 км западнее Братиславы.

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