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Суд избрал экс-главе "Почты России" в СКФО запрет определенных действий

Сергей Муратов подозревается в совершении преступления в финансовой сфере

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ставрополя назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему руководителю макрорегиона "Северный Кавказ" АО "Почта России" Сергею Муратову, ставшему фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"[Сергею Муратову] избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на время следствия", - сказал собеседник.

Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона ТАСС сообщал, что Муратов заподозрен в совершении преступления в финансовой сфере. В пресс-службе макрорегиона "Северный Кавказ" агентству сообщили, что Муратов покинул должность, отметив, что служба безопасности "Почты России" содействует правоохранительным органам в проведении расследования.

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