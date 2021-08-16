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В Подольске водитель машины сбила ребенка на велосипеде

Ребенок погиб

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ребенок, катавшийся на велосипеде в Подольске, был насмерть сбит автомобилисткой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что на улице Молодежной, у одного из домов, водитель, управляя автомобилем иностранного производства, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2012 года рождения, который в тяжелом состоянии был госпитализирован и не приходя в сознание скончался", - сказали в ведомстве.

За рулем иномарки находилась москвичка 1979 года рождения. Женщина была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

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