Главного технолога Ленинградского зоопарка отправили под стражу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главному технологу Ленинградского зоопарка, который был задержан по делу о получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Князеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Срок меры - 12 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Князев был задержан 13 августа, в этот же день ему было предъявлено обвинение. На следующий день задержание продлили на 72 часа. В пресс-службе отметили, что сам главный технолог и его защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, указав, что обвиняемый страдает рядом заболеваний, отец обвиняемого является пенсионером, страдает заболеваниями и нуждается в уходе.

По версии следствия, Князев 12 августа вечером получил от мужчины 500 тыс. рублей в качестве взятки. За деньги, как полагают в СК, главный технолог обещал содействовать в заключении контракта на поставку товаров для нужд зоопарка. Деньги ему передал мужчина, который участвовал в заранее спланированном сотрудниками полиции и СК оперативном эксперименте.