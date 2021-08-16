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Несанкционированное захоронение свиней с АЧС выявили под Псковом

Полиция будет устанавливать владельцев данных животных

ПСКОВ, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты обнаружили на территории Псковской области, где зафиксировано восемь очагов африканской чумы свиней (АЧС), несанкционированное захоронение туш мертвых свиней в лесном массиве под Псковом. У них также выявлен вирус АЧС, сообщили в понедельник ТАСС в комитете по ветеринарии региона.

Власти региона 10 июля сообщали, что в Порховском районе был выявлен четвертый, самый крупный очаг африканской чумы свиней, тогда, по оценке чиновников, в нем было потенциально заражено более 30 тыс. свиней. Всего в Псковской области на карантине находятся восемь хозяйств, где были обнаружены очаги заболевания.

"Обнаружены туши откормочных свиней, это несанкционированное захоронение - туши, выброшенные в лесной массив, трупы домашних свиней. У них выявлен АЧС, подтвердился результат анализа. В полицию подано заявление, будут проводиться мероприятия по установлению владельцев данных животных", - сказала собеседница агентства.

Первый очаг среди популяции диких кабанов был выявлен 5 июля, в течение нескольких дней заболевание выявили также в четырех районах области. Крупным очагом АЧС стала производственная площадка "Шелонский", где 36 тыс. свиней подлежат уничтожению. В ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией заболевания. По предварительной оценке властей, ущерб из-за АЧС оценивается в 500 млн рублей.

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