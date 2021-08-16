Новгородские следователи возбудили дело по факту истязаний ребенка родителями

ТАСС, 16 августа. Следователи в Новгородской области возбудили уголовное дело по факту истязания родителями своего ребенка и причинения его здоровью тяжкого вреда. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Новгородской области.

"Следственными органами СК РФ по Новгородской области, на основании материалов, направленных прокурором, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"). По версии следствия отец мальчика 2009 года рождения, проживающий в поселке Батецкий Новгородской области, систематически с августа по декабрь 2020 года наносил побои своему сыну, причиняя ему физические и психические страдания", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, установлено, что в январе 2018 года мужчина схватил своего сына за шею и ногу и бросил в сторону кровати, отчего ребенок ударился и сломал руку. "В больнице родители сообщили, что мальчик упал. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего"). Уголовные дела соединены в одно производство", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Ребенка поместили в социальное учреждение.