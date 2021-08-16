СК возбудил уголовное дело после гибели трех взрослых и ребенка на реке в ЯНАО

ТАСС, 16 августа. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих взрослых и ребенка на реке Тидиби Яха в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Ямальскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех местных жителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным Следственного комитета региона, семья с восьмилетним ребенком возвращалась на лодке по реке Тидиби Яха домой - в село Новый Порт. Однако к месту назначения они так и не прибыли. Тела двух женщин и малолетнего ребенка без спасательных жилетов обнаружены в реке. Поиски тела мужчины продолжаются.