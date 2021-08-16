В Крыму опровергли информацию об угрозе прорыва дамбы под Керчью

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк опроверг информацию о возникновении угрозы прорыва дамбы под Керчью. Сейчас ведутся работы по укреплению существующих гидротехнических сооружений, сообщил глава Совмина региона журналистам.

Депутат Госдумы от региона Константин Бахарев, который вместе с главой республики Сергеем Аксеновым совершил объезд подтопленных территорий, ранее в эфире "Радио Крым" сообщил, что из-за дождей на пруду в Ленинском районе возникла угроза прорыва дамбы.

"Никакой угрозы порыва дамбы нет. Вся ситуация у нас под контролем. Наоборот, мы укрепляем дамбы, чтобы не было никакого разрушения. Разрушений по дамбе быть не может", - сказал Гоцанюк.

Председатель Совмина уточнил, что "сегодня принято решение дополнительно выделить средства и людей, чтобы укрепить дамбы существующие". "Эта работа и завтра будет проводиться. Будет дополнительно выделена техника, экскаваторы, погрузчики, самосвалы, чтобы укреплять дамбы на реке Булганак. Будет проходить чистка реки Булгалак и также чистка реки Мелек-Чесме", - рассказал Гоцанюк.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.