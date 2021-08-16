В Воронеже суд отправил под домашний арест водителя, сбившего на тротуаре трех человек

ВОРОНЕЖ, 16 августа. /ТАСС/. Суд в Воронеже отправил на два месяца под домашний арест водителя автомобиля Opel, который сбил на тротуаре трех человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"16 августа Коминтерновский районный суд Воронежа по ходатайству следователей специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП на проспекте Труда, в результате которого пострадали три пешехода", - говорится в сообщении пресс-службы.

13 августа водитель Opel на проспекте Труда выехал сначала на встречную полосу, а затем на пешеходный тротуар, где сбил двух мужчин и женщину. Все трое были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).