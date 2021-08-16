Более 10 тыс. человек в Анапе остаются без энергоснабжения

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Энергоснабжение по состоянию на вечер понедельника не осуществляется в дома 10 тыс. жителей Анапы, где из-за сильных дождей произошел подъем воды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 19:00 мск в городе Анапе без энергоснабжения находятся более 10 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановить подачу электроэнергии в дома жителей Анапы энергетики рассчитывают к 21:00.

В конце прошлой недели мезоциклон накрыл территорию региона. Он стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.