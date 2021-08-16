Бывший директор "Севастопольгаза" получил тюремный срок за растрату 17 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Севастополя приговорил бывшего директора ПАО "Севастопольгаз" к пяти годам колонии общего режима за растрату почти 17 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Суд установил, что в 2016-2018 годах мужчина растратил 1,4 млн рублей "Севастопольгаза", фиктивно трудоустроив ряд граждан. В июле 2017 года он перечислил работникам более 5,3 млн рублей в качестве премий за выполнение особо важных заданий, которые фактически не выполнялись. При этом деньги компании руководитель присвоил. А в августе 2017 года он завладел еще 10 млн рублей, заключив с сотрудниками фиктивных договоров займов и изъяв на их основании деньги из кассы.

В суде было доказано, что своими действиями бывший руководитель "Севастопольгаза", более четверти акций которого принадлежит городу Севастополю, причинил ущерб на общую сумму свыше 16,7 млн рублей.

"Ленинский районный суд города Севастополя, согласившись с доводами государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора ПАО "Севастопольгаз". Суд назначил виновному лицу наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда при оглашении приговора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что бывший руководитель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата или присвоение в особо крупном размере"). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.