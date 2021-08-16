В Пермском крае возобновили подачу воды в дома 73 тыс. жителей города Березники

ПЕРМЬ, 16 августа. /ТАСС/. Коммунальщики восстановили прерванное аварией водоснабжение 500 домов, в которых проживают около половины населения города Березники Пермского края. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Березниковской водоснабжающей компании.

"Авария устранена, воду подали", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что под отключение попали 73 тыс. жителей города Березники. Всего в городе проживают порядка 137 тыс. человек.

Отключение произошло в 11:40 (09:40 мск), его причиной стала течь в районе одного из жилых домов.