{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пермском крае возобновили подачу воды в дома 73 тыс. жителей города Березники

Всего в городе проживают порядка 137 тыс. человек

ПЕРМЬ, 16 августа. /ТАСС/. Коммунальщики восстановили прерванное аварией водоснабжение 500 домов, в которых проживают около половины населения города Березники Пермского края. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Березниковской водоснабжающей компании.

"Авария устранена, воду подали", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что под отключение попали 73 тыс. жителей города Березники. Всего в городе проживают порядка 137 тыс. человек.

Отключение произошло в 11:40 (09:40 мск), его причиной стала течь в районе одного из жилых домов.

Теги
РоссияПермский край
МЧС не подтверждает информацию о взрыве в Екатеринбурге
Информацию о взрыве распространили некоторые СМИ
Читать полностью