В ЮАР при аварии автобуса погибли 28 человек

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек погибли в понедельник на юге ЮАР при аварии автобуса. Об этом сообщил представитель управления полиции провинции Восточный Кейп Унати Бинкосе.

"Автобус двигался по трассе между городами Ист-Лондон и Баттерворт, когда водитель на повороте перед мостом потерял управление, - цитирует его местный новостной портал Independent Online. - Автобус соскользнул с холма и, пролетев 200 метров, рухнул на дно расщелины. Погибли 28 человек, включая водителя. Еще шестеро травмированы". По его словам, около 20 пассажиров отделались легкими ушибами, и их жизнь вне опасности.

На месте ДТП работают спасатели и полиция. Данный участок дороги считается одним из самых опасных в ЮАР, так как имеет многочисленные и резкие повороты с перепадами высоты в 420 метров. Здесь часто происходят аварии, в первую очередь из-за отказа у автомобилей тормозов.