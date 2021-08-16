Путин предложил выделять в отдельные дела розыск и взыскание коррупционных доходов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом предложил Генпрокуратуре, Следственному комитету и ФСБ выделять из уголовных дел о коррупции отдельные дела розыска преступных доходов. Об этом говорится в указе "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы".

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации: проанализировать с участием Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и заинтересованных федеральных государственных органов следственную и судебную практику в части, касающейся возмещения ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, и до 25 августа 2023 года представить предложения о целесообразности выделения из основного уголовного дела в отдельное производство уголовного дела о розыске и аресте доходов, полученных преступным путем, в том числе в случае направления основного уголовного дела в суд, а также в случае приостановления или прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям", - говорится в документе.