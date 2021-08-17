Крупный лесной пожар вспыхнул на юго-востоке Франции

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Сильный лесной пожар возник и стремительно распространяется в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Twitter глава МВД страны Жеральд Дарманен.

"Крупный пожар распространяется по территории департамента Вар, чему способствуют сложившиеся метеоусловия. На месте находится префект департамента, я сам внимательно слежу за ситуацией", - написал министр.

Как сообщила газета Var-Matin, очаг первоначального возгорания образовался на стоянке автодороги А75, недалеко от города Гонфарон. Огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса и кустарника, проводится эвакуация жителей нескольких населенных пунктов. В этом регионе Франции несколько дней подряд стоит жара. Столбик термометра вплотную подходил к отметке 40 градусов.

По сведениям газеты, к тушению привлечены девять самолетов и три вертолета.